Volley femminile A1, nel week end che ha consacrato Conegliano come miglior squadra al mondo, il campionato è andato avanti segnando novità anche nella classifica delle 5 migliori giocatrici per categoria. Entra un nuovo nome rispetto alla scorsa settimana.

Volley, classifica aggiornata delle 5 migliori per categoria

Si è giocata nel week end che ha decretato Conegliano campione del Mondiale per club la 12° giornata del campionato volley femminile serie A1. Vediamo nel dettaglio le novità della classifica delle 5 migliori giocatrici per categoria:

Migliori realizzatrici: 1 Ebrar Karakurt (Novara 234 punti) 2 Rosamaria Montibeller (Busto Arsizio 229 punti) 3 Isabelle Haak (Conegliano 192 punti) 4 Britt Herbots (Firenze 179 punti) 5 Sofya Kutznezova (Cuneo 177 punti). Migliori giocatrici a muro: 1 Anna Gray (Pinerolo 42 muri) 2 Bozana Butigan (Bergamo 41 muri) 3 Juliet Lohuis (Casalmaggiore 34 muri) 4 Linda Nwakalor (Perugia 33 muri) 5 Beatrice Molinaro (Macerata 32 muri). Acers: 1 Ebrar Karakurt (Novara 24 ace) 2 Ekaterina Antropova (Scandicci 21 ace) 3 Helena Cazaute (Chieri 17 ace) 4 Caterina Bosetti (Novara 16 ace) 5 Micha Hancock (Vallefoglia 13 ace).

Herbots e Kuznetsova entrano in classifica

Britt Herbots e Sofya Kuznetsova sono dunque i due volti nuovi entrati in classifica, precisamente in quella delle migliori realizzatrici. Invariata invece quella dei muri e degli ace rispetto alla scorsa settimana. Herbots nonostante la sconfitta per 0-3 di Firenze contro Milano è riuscita a segnare 17 punti trovando dunque la consolazione di essere entrata in questa speciale classifica. Per quanto riguarda Kuznetsova anche nel suo caso è arrivata una sconfitta di squadra. Cuneo ha infatti perso 3-1 in trasferta contro Busto Arsizio. La schiacciatrice russa ha chiuso con 18 punti che le hanno regalato la quinta posizione come migliore realizzatrice.