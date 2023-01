3° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 in programma nel week end del 21 e 22 gennaio con interessantissime partite. Big match la sfida Scandicci-Novara che decreterà la più attendibile avversaria di Conegliano per la conquista dello scudetto.

3° di ritorno volley femminile A1: la programmazione in TV e streaming

Questa la programmazione completa in TV e streaming della 3° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1:

Conegliano-Vallefoglia (21 gennaio ore 20,00 volleyball world TV); Scandicci-Novara (21 gennaio ore 20,30, volleyball world TV); Busto Arsizio-Perugia (21 gennaio ore 20,30, Rai Sport + HD e volleyball world TV); Bergamo-Milano (22 gennaio ore 17,00 volleyball world TV); Macerata-Chieri (22 gennaio ore 17,00 volleyball world TV); Casalmaggiore-Cuneo (22 gennaio ore 17,00 volleyball world TV); Pinerolo-Firenze (22 gennaio ore 19,30, Sky Sport Arena, volleyball world TV).

La sfida a Conegliano

Stiamo assistendo ad un campionato avvincente sia per quanto riguarda la lotta scudetto che per quella salvezza. Scandicci, Novara e Milano stanno tentando di tenere il ritmo di Conegliano che nonostante quest’anno abbia cambiato pelle sta continuando a dettare la sua legge. Sono però pochi i punti di distacco dalle inseguitrici, segno dell’alto livello del campionato di quest’anno. In fondo alla classifica i giochi sono senza dubbio apertissimi con tre squadre raccolte in una manciata di punti. Pinerolo in casa contro Firenze ha l’occasione per risalire la china ma la squadra toscana tutto vuole tranne il fatto di essere invischiata in acque pericolose.

La classifica della serie A1:

Conegliano 41, Scandicci 38, Milano 35, Novara 34, Chieri 32, Casalmaggiore 25, Bergamo 21, Busto Arsizio 18, Vallefoglia 17, Cuneo 16, Firenze 16, Perugia 9, Macerata 7, Pinerolo 6