Champions League volley femminile, tra oggi e domani torneranno in campo le tre italiane impegnate nella massima competizione continentale. Ecco la piattaforma dove vederla in TV e streaming.

Champions League volley femminile: dove vederla

Champions League volley femminile, tra oggi e domani le italiane scenderanno in campo per la 1° di ritorno del girone. Novara questa sera, martedì 17 gennaio alle 20,00, attende in casa la Stella Rossa di Belgrado. La piattaforma dove vederla in diretta in streaming è Discovery +. Milano domani mercoledì 18 gennaio sera attende alle ore 20 le rumene del CS Volei Alba Blaj. Per l’occasione la squadra allenata da Marco Gaspari giocherà per la prima volta all’Allianz Cloud di Milano, teatro che ospiterà per altre due volte in questa stagione Orro e compagne. La partita si potrà seguire in diretta streaming su Discovery + ed in tv su Eurosport 2. Per quanto riguarda le campionesse d’Italia di Conegliano, le pantere giocheranno sempre domani mercoledì 18 gennaio al Palaverde contro le francesi del Mulhouse Alsazia. Il match potrà essere seguito in diretta streaming su Discovery +. Una curiosità: questo match vedrà la sfida tra le sorelle Haak, Isabelle la più giovane tra le fila di Conegliano ed Anna, la più grande, nel club transaplino.

Le classifiche delle italiane

Queste le classifiche dei tre gruppi della Champions League volley femminile delle italiane:

Gruppo A: Conegliano 9, Rzeszow 5, Mulhouse 3, Vasas 1 Gruppo B: Vero Volley Milano 7 Le Cannet 5 Alba Blaj 4 Promotey 2 Gruppo C: Vakifbank Istanbul 9, Novara 6, Potsdam 2, Stella Rossa 1