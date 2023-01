Champions League volley femminile, Novara Conegliano e Milano tornano dopo la Coppa Italia in campo oggi martedì 31 gennaio per il 5° turno della fase a gironi. Tutte e tre le italiane sono impegnate in gare in trasferta.

Champions League volley femminile, italiane oggi in campo: dove vedere in TV o streaming

Dopo la Final Four di Coppa Italia che ha visto Conegliano trionfare alzando per la quarta volta consecutiva il trofeo al cielo, le pantere insieme a Novara e Milano tornano in campo questa sera per la Champions League volley femminile. Diversi gli stati d’animo: le venete sono al settimo cielo, Novara e soprattutto Milano che aveva raggiunto la finale a Casalecchio di Reno si stanno leccando le ferite. Non c’è tempo però per fermarsi a pensare perchè oggi le tre italiane saranno impegnate in trasferta nel quinto turno della fase a gironi. La piattaforma dove vedere le tre sfide in diretta streaming è Discovery + ed Eurosport 2 per quanto riguarda il match di Novara.

Vediamo il programma nel dettaglio:

Vasas Obuda Budapest- A.Carraro Imoco Conegliano (martedì 31 gennaio ore 18,15 Discovery +)

Prometey-Dnipro-Vero Volley Milano (martedì 31 gennaio ore 18,00 Discovery +)

Potsdam-Igor Volley Novara (martedì 31 gennaio ore 19,30 Discovery + ed Eurosport 2 )

Le classifiche dei gironi

Queste le classifiche dei gironi di Champions League delle italiane dopo le prime quattro partite e alla vigilia del turno odierno:

Gruppo A: Conegliano 12, Rzeszow 8, Mulhouse 3, Vasas 1

Gruppo B: Milano 10, Le Cannet 8, Alba Blaj 4, Prometey 2

Gruppo C: Vakifbank 10, Novara 9, Potsdam 4, Stella Rossa 1