Champions League volley femminile, dopo le partite di Conegliano e Novara tocca alla Vero Volley Milano scendere in campo per la 3° giornata. Le ragazze di Marco Gaspari sono attese questa sera alle 20 dalla trasferta in Francia contro Le Cannet.

Champions volley, Le Cannet-Milano: dove vederla

Questa sera alle ore 20,00 è in programma la 3° giornata di Champions League volley femminile per la Vero Volley Milano che è attesa dalla trasferta francese. In programma infatti Le Cannet-Milano, la piattaforma dove vederla in diretta è Discovery +. La squadra di Marco Gasapari dovrà fare a meno di Miriam Sylla ancora a riposo dopo il colpo al polso della mano destra. Ottimo l’esordio per Milano in Champions League volley, fino a questo momento sono arrivate infatti 2 vittorie.

Le dichiarazioni di Marco Gaspari

Queste le dichiarazioni del pre-partita di Champions Le Cannet-Milano di Marco Gaspari, allenatore della Vero Volley Milano: «ll nostro reale obiettivo è pensare una gara alla volta. Adesso riaccendiamo il canale Champions League contro una squadra pericolosa come Le Cannet che, nonostante un avvio non brillante nella nostra Pool, può contare su un terminale offensivo in grande spolvero come Akimova, capace in questo avvio di stagione di fare ottime cose. Puntiamo a passare il turno da prime, per evitare il turno supplementare visto il calendario fitto, e per farlo dobbiamo mettere maggiore attenzione sul muro-difesa rispetto a quanto fatto contro Pinerolo. La società ha messo a disposizione del nostro staff un roster di grande qualità: questo mi permette di variare formazione e far riposare tutte le atlete così da averle pronte per le gare che verranno, soprattutto quelle dentro-fuori».