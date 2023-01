Champions League volley femminile, i risultati della 4° giornata del girone hanno visto sorridere le italiane e regalato una sorpresa incredibile. Vediamo tutti i dettagli.

Si è conclusa la 4° giornata della fase a gironi di Champions League volley femminile che ha visto sorridere le tre italiane. Conegliano sta letteralmente dominando il proprio girone, le pantere hanno ottenuto quattro vittorie da tre punti. Bene anche Milano e Novara che si sono imposte come Conegliano per 3-0. Novara che gioca nel girone più duro sta blindando il secondo posto ed è proprio nel suo girone che è arrivata la grande sorpresa di giornata. Il Vakifbank Istanbul di Paola Egonu ha perso in casa al tie-break contro il Potsdam. Il primato non è più così sicuro, a beneficiarne potrebbe essere proprio Novara.

Ecco i risultati della 4° giornata di Champions League volley femminile:

LKS Lodz-La Laguna 3-0; Vakifbank Istanbul-Potsdam 2-3; Conegliano-Mulhouse 3-0; Le Cannet-Prometey 3-0; Vero Volley Milano-Alba Blaj 3-0; Chemik Police-Targoviste 3-2; Eczacibasi-Maritsa Plovdiv 3-0; Fenerbahce-Stuttgart 3-1; Novara-Stella Rossa 3-0; Rzeszow-Vasas 3-1.

Classifiche:

Gruppo A: Conegliano 12, Rzeszow 8, Mulhouse 3, Vasas 1

Gruppo B: Vero Volley Milano 10, Le Cannet 8, Alba Blaj 4, Protemej 2

Gruppo C: Vakifbank Istanbul 10, Novara 9, Potsdam 4, Stella Rossa 1

Gruppo D: LKS Lodz 9, Sttugart 8, Fenerbahce 7, La Laguna 0

Gruppo E: Eczacibasui 12, Chemik Police 7, Tagoviste 5, Maritsa Plovdiv 0