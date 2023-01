Coppa Italia volley femminile A2, si è definito il quadro delle quattro semifinaliste che si contenderanno l’acesso alla finalissima di Casalecchio di Reno del 29 gennaio. Le semifinali si giocheranno in gara secca in casa della squadra con miglior piazzamento in Regular Season il 25 gennaio alle 20,30.

Coppa Italia volley A2, il programma delle semifinali

Brescia, Roma,Trento e Busto Arsizio si contenderanno la Coppa Italia volley della serie cadetta targata 2022/23. Le magnifiche quattro si incontreranno nelle semifinali il 25 gennaio in gara secca alle ore 20,30. Vediamo il programma completo:

Semifinale 1: Valsabbina Millenium Brescia-Futura Giovani Busto Arsizio

Semifinale 2: Roma Volley Club-Itas Trentino.

Le due vincitrici si contenderanno poi il trofeo la domenica 29 gennaio presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Affascinante la sfida tra Roma e Itas Trentino che stanno guidando le classifiche dei rispettivi gironi in campionato. In quello A c’è stato un calo nelle ultime settimane di Brescia che è scivolata al secondo posto ma che comunque si è regalata la gioia di staccare il pass per le semifinali. Le leonesse incontreranno Busto Arsizio che segue in classifica ad un solo punto di distanza.