Final Four Coppa italia volley femminile: saranno Milano, Conegliano, Bergamo e Novara a contendersi nel week end del 28 e 29 gennaio il primo trofeo del 2023 nella cornice dell‘Unipol Arena a Casalecchio di Reno (Bologna). Domenica ci sarà anche la finale Brescia-Roma che assegnerà la Coppa Italia di A2. Scopriamo dove vederla in TV o streaming.

Final Four Coppa Italia volley femminile, dove vederla in TV o streaming

Final Four Coppa Italia volley femminile, nel week end del 28 e 29 gennaio tutti i riflettori saranno puntati sulla Unipol Arena che consegnerà la i trofei di A1 e A2.

Vediamo il programma completo e dove vederla in TV o streaming:

1ª semifinale : Conegliano-Novara sabato 28 gennaio ore 18,30 con diretta su RaiSport + HD

2ª semifinale: Bergamo-Milano sabato 28 gennaio ore 21 con diretta su RaiSport + HD

Finale: domenica 29 gennaio ore 18 con diretta su RaiSport + HD.

Le partite potranno essere seguiti in streamig anche su Raiplay e previo abbonamento sulla piattaforma volleyball world TV.

Il primo trofeo del 2023

Non sarà il primo trofeo stagionale ma quello che aprirà il 2023. La Final Four di Coppa Italia serie A1 è sempre uno degli eventi più attesi e metterà anche quest’anno una di fronte all’altra squadre agguerrite per la conquista dell’ambito trofeo. Sorpresa di questa Final Four certamente Bergamo che è riuscita ad espugnare in cinque set il campo di Scandicci staccando il pass per Casalecchio di Reno. Conegliano parte con i favori del pronostico anche se si sa che in manifestazioni come questa nulla può essere dato per scontato.

Le ultime tre Coppe Italia sono state vinte proprio dalle pantere che cercheranno il poker in una stagione cominciata alla grande con la conquista della Supercoppa italiana del Mondiale per club. Le tre avversarie arrivano però sulle ali dell’entusiasmo. Novara in campionato ha vinto in trasferta contro Scandicci e fatto suo nei quarti il derby con Chieri. Milano è finalmente tornata al successo dopo i passi falsi in campionato e Bergamo, come detto, è la sorpresa di stagione che giocherà senza troppi patemi d’animo consapevole di aver già fatto qualcosa di grande.