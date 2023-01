Final Four Coppa Italia volley femminile, è tutto pronto per lo spettacolo che la Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) si appresta a regalare ai tanti appassionati di pallavolo in questo week end. Milano, Conegliano, Novara e Bergamo le quattro pretendenti alla vittoria finale. Proprio Bergamo, sorpresa del quartetto, si sta godendo il magico momento.

Final Four Coppa Italia volley, parla capitan Stufi

Le emozioni della Final Four di Coppa Italia volley femminile che andrà in scena sabato 28 e domenica 29 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno sono alle porte. Le racconta con delle parole ed una frase speciale il capitano di Bergamo Federica Stufi come riportato sul sito del club orobico: « Sorrido e sorridiamo ancora oggi che iniziamo a realizzare ciò che abbiamo fatto a Firenze. Solo ieri (mercoedì ndr ) siamo state circondate da tifosi, applausi e messaggi lasciati per noi al Pala Intred. Sentiamo quest’anima di Bergamo che pulsa con noi! Mi sono imbattuta in una frase di Khalil Gibran che è la perfetta descrizione di ciò che abbiamo vissuto: ‘Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno’. E’ meraviglioso sentire tutto questo. E quello che vogliamo è far uscire il meglio da ognuna di noi che siamo una folle, folle, folle e sbrilluccicosa felicità».



Ora la sfida con Milano

Per Bergamo ora è tempo di pensare alla semifinale nella Final Four di Coppa Italia contro Milano. Le ragazze di coach Stefano Micoli vogliono continuare a sognare e il traguardo della finale non è certo un’utopia. Solo pochi giorni Bergamo ha superato in casa Milano al tie-break in campionato. La sfida sarà tutta da seguire anche perchè la Vero Volley ha ritrovato entusiasmo dopo il ko di domenica scorsa.