Sale l’attesa per la Final Four di Coppa Italia volley femminile che si svolgerà in questo week end del 28 e 29 gennaio. Scopriamo dove vedere Brescia-Roma che sarà la finale della Coppa Italia di A2 in programma domenica 29 gennaio alle ore 14 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

La finale di Coppa Italia volley A2 sarà Brescia-Roma e si giocherà all‘Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) domenica 29 gennaio alle ore 14. Sarà possibile vedere in diretta in TV il match su Sky Sport Arena e in diretta streaming su Sky Go, NOW TV e Volleyball World TV. Sfida affascinante che vede una di fronte all’altra due delle protagoniste del campionato di serie A2. Le capitoline stanno dominando il girone B con ben 11 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Brescia nel girone A ha subito nell’ultimo periodo una flessione nei risultati e al momento si trova al quarto posto in classifica. Il recente successo in semifinale di Coppa Italia contro Busto Arsizio sembra però aver ridato entusiasmo alle leonesse che proveranno a superare la favorita Roma.