Il mercato di volley femminile di A1 ha tenuto banco in questi ultimi giorni che hanno anticipato la ripresa del campionato. Oggi si torna in campo per la 1° di ritorno con importanti novità che hanno ridisegnato i roster di alcune squadre.

Mercato volley femminile: il riassunto

Il mercato di volley femminile di A1 ha visto alcuni importanti movimenti che hanno ridisegnato i roster di alcune squadre. Partiamo da Firenze che ha ufficializzato il nuovo allenatore. Sarà Carlo Parisi a sostituire Massimo Bellano. Un addio importante poi è da registrare per la squadra toscana. La palleggiatrice Carlotta Cambi è andata a giocare a Novara che ha individuato in lei la pedina che sostituirà l’americana infortunata Jordyn Poulter. Un ritorno in Piemonte per la regista toscana che giocò a Novara nella stagione 2016/17, l’anno dello scudetto. Si sono mosse in questa finestra di mercato volley femminile serie A1 le squadre marchigiane. Vallefoglia ha rivoluzionato la squadra con l’arrivo di Anrea Drews, Eleonora Furlan e Raquel Lazaro Castellano. Hanno salutato la squadra Giulia Carraro e Merete Lutz.

Per quanto riguarda Macerata due importanti acquisti in questo mercato per rinforzare la squadra in ottica salvezza, parliamo della schiacciatrice americana Claire Chaussee e della centrale belga Freya Aelbrecht.

Nuovo arrivo anche in casa Perugia: la nuova palleggiatrice sarà la portoricana Raymariely Santos. Sostituirà l’americana Victoria Dilfer che dopo l’infortunio ha espresso la volontà di tornare negli Stati Uniti per seguire il protocollo americano sugli infortuni.

Nuova Nazionale per Daniele Santarelli

Questo ultimo periodo di notizie del mercato di volley ha visto anche l’ufficializzazione di Daniele Santarelli come nuovo ct della Turchia. Continuerà naturalmente a guidare le pantere di Conegliano. Si tratta della terza Nazionale per lui dopo la Croazia e la Serbia con la quale trionfò agli ultimi Mondiali. Intanto testa al campionato per continuare a vincere con il club veneto.