Quarti Coppa Italia volley femminile, domani Conegliano-Cuneo alle 20,30 al Palaverde sarà la prima partita che aprirà la griglia del turno che deciderà la Final Four. Scopriamo dove vederla.

Quarti Coppa Italia, Conegliano-Cuneo: dove vederla

I quarti di Coppa Italia volley femminile si apriranno domani sera alle 20,30 con la partita Conegliano-Cuneo. La piattaforma dove vederla in diretta streaming è volleyballworld TV. Chi passerà il turno avrà accesso alla Final Four ospitata a Casalecchio di Reno-Bologna- nel week end del 28 e 29 gennaio. Domani si giocherà in partita secca in casa della squadra con miglior piazzamento in Regular Season al termine del girone di andata. Inutile nascondere che il pronostico pende dalla parte di Conegliano anche se coach Daniele Santarelli sa bene che ogni partita può nascondere delle insidie. Prova ne è il successo in rimonta ottenuto in campionato contro Vallefoglia. Le pantere hanno iniziato la stagione in maniera superlativa avendo vinto già due trofei, la Supercoppa italiana e soprattutto il Mondiale per club. La Coppa Italia volley rimane uno dei grandi obiettivi di stagione.

La griglia dei quarti di finale

Questa la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia volley femminile serie A1:

Conegliano-Cuneo (martedì 24 gennaio ore 20,30, la piattaforma dove vederla volleyball world tv); Novara-Chieri (mercoledì 25 gennaio ore 20,30); Scandicci-Bergamo (mercoledì 25 gennaio ore 20,30); Milano-Casalmaggiore (mercoledì 25 gennaio ore 20,30).



Questo il palmares delle ultime dieci edizioni della Coppa Italia:

2021/22: Conegliano

2020/21: Conegliano

2019/20: Conegliano

2018/19: Novara

2017/18: Novara

2016/17: Conegliano

2015/16: Bergamo

2014/15: Novara

2013/14: Piacenza

2012/13: Piacenza