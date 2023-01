Coppa Italia volley femminile serie A1, domani sera ci saranno in programma tre partite dei quarti di finale dopo l’esordio di Conegliano-Cuneo che si giocherà oggi alle 20,30. Scopriamo dove vedere le quattro sfide.

Coppa Italia volley femminile, dove vederla in TV o streaming

Coppa Italia volley femminile serie A1, questa sera alle 20,30 in programma al Palaverde Conegliano-Cuneo mentre domani mercoledì 25 gennaio ci saranno le altre tre partite dei quarti di finale. La piattaforma dove vedere tutte le partite in diretta streaming è Volleyball World TV. Vediamo la griglia completa delle partite che si svolgeranno in turno secco:

martedì 24 gennaio 20.30 : Prosecco Doc Imoco Conegliano-Cuneo Granda S. Bernardo Diretta volleyballworld.tv

mercoledì 25 gennaio 20.30 Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri Diretta volleyballworld.tv

mercoledì 25 gennaio 20.30 Savino Del Bene Scandicci-Volley Bergamo 1991 Diretta volleyballworld.tv

mercoledì 25 gennaio 20.30 Vero Volley Milano-Trasportipesanti Casalmaggiore Diretta volleyballworld.tv

Nel week end la Final Four

Dalla griglia delle quattro partite in programma tra oggi e domani usciranno le fantastiche quattro che si contenderanno nel week end del 28 e 29 gennaio la Coppa Italia volley femminile A1 2022/23 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Sicuramente uno degli eventi più attesi di stagione che vedrà scendere in campo le prime otto squadre al termine della Regular Season. Conegliano parte con il favore del pronostico anche se la concorrenza in questa stagione è più agguerrita rispetto agli ultimi anni. Non resta che godersi lo spettacolo di questa affascinante manifestazione.