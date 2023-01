I risultati delle partite dei quarti di Coppa Italia volley femminile serie A1 giocate ieri hanno completato il quadro delle quattro squadre che si giocheranno nel weed end la Final Four a Casalecchio di Reno. Grossa delusione per Scandicci che perde in casa contro Bergamo.

I risultati di Coppa Italia volley femminile

Questi i risultati delle partite dei quarti di Coppa Italia volley femminile A1 giocate tra martedì e mercoledì sera:

Martedì 24 gennaio ore 20.30

Conegliano-Cuneo 3-0 (25-19, 25-12, 25-12)

Mercoledì 25 gennaio ore 20.30

Novara-Chieri 3-1 (25-19, 25-23, 23-25, 27-25)

Scandicci-Bergamo 2-3 (25-20, 22-25, 25-15, 13-25, 13-15)

Milano-Casalmaggiore 3-0 (25-23, 28-26, 25-16)

Le parole molto dure di Massimo Barbolini

Queste le parole durissime dell’allenatore di Scandicci Massimo Barbolini dopo il risultato di Coppa Italia volley femminile A1 volley contro Bergamo raccolte sul sito del club: «Grossa delusione. Grande dispiacere per la società, perchè in tre giorni abbiamo incassato due sconfitte. Quella in campionato è più che rimediabile, quest’ultima sconfitta invece incide: perchè significa buttare via il primo obiettivo stagionale. Sapevamo che giocavamo contro una squadra molto forte e che stava giocando molto bene, però ancora una volta c’è mancato l’istinto killer.

Sul 2-1 eravamo avanti 16-13 e non abbiamo chiuso la partita. Dopo non ci siamo meritati la vittoria: abbiamo fatto errori banali come quello del tie-break quando, dopo aver recuperato, abbiamo sprecato la palla del pareggio. Secondo me è una battuta d’arresto grave e dobbiamo riflettere. La prossima settimana ci giocheremo la sfida di CEV Cup e la partita di campionato con una Casalmaggiore che sta giocando molto bene., quindi dobbiamo rialzarci assolutamente».