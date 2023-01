Volley A1 2° di ritorno, big match di giornata sarà Milano-Casalmaggiore. Dopo il passo falso in Champions League le ragazze di coach Marco Gaspari devono cercare il riscatto ma dovranno fare i conti con la sesta forza del campionato.

Volley A1 Milano-Casalmaggiore: dove vederla

Big match della 2° di andata campionato volley femminile A1 sarà Milano-Casalmaggiore in programma domenica 15 gennaio alle 18,30 all’Arena di Monza. Le piattaforme televisive dove vederla saranno queste: in TV Sky Sport Arena e in streaming su Sky GO, NOW TV e volleyballworld tv.

La squadra di Marco Gasapari è reduce dalla serata amara di Champions League in Francia dove ieri sera è arrivato il ko per 3-2 contro Le Cannet. Domenica si incroceranno per questa 2° giornata di ritorno campionato volley femminile A1 la terza (Milano) e la sesta (Casalmaggiore) forza del campionato. A dividerle 11 punti in calssifica.

Le dichiarazioni di Parrocchiale in Champions League

Queste le dichiarazioni dopo il ko in Champions di Beatrice Parrocchiale, libero di Milano: «Le Cannet ha fatto una gara piena di entusiasmo, provando a fare tutto e riuscendoci: soprattutto nel secondo tocco e nei colpi di attacco. A noi è mancato un po’ di ordine nel muro-difesa e in qualche scelta in fase offensiva. Di solito facciamo molti più break in battuta ma stasera non sono arrivati. E’ stata una gara in cui a loro è uscito tutto e a noi il contrario. Come si riparte? Cambiando registro già a partire dal match di domenica contro Casalmaggiore. In Champions League dovremo subito ripartire per non perdere il primato dalla gara di mercoledì sera contro Blaj all’Allianz Cloud di Milano».