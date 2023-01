Volley A1, grande colpo de Il Bisone Firenze che ha ufficializzato pochi minuti fa l’arrivo di Ofelia Malinov come nuova regista della squadra toscana. La palleggiatrice della Nazionale di volley lascia Scandicci e si appresta a vivere la sua nuova avventura.

Le prime parole di Malinov nuovo acquisto di Firenze

Grande colpo quindi per Il Bisone Firenze che annuncia la nuova palleggiatrice Ofelia Malinov. Non servono molte presentazioni per una delle giocatrici più conosciute del panorama pallavolistico italiano, la regista della Nazionale azzurra ha di recente festeggiato il bronzo mondiale. Firenze si affida dunque a lei dopo la partenza di Carlotta Cambi che ha raggiunto Novara. Approda nella squadra di Carlo Parisi dopo quattro anni e mzzo trascorsi a Scandicci. Queste le prime parole del neoacquisto di Firenze raccolte sul sito del club toscano: «sono super felice di essere arrivata a Il Bisonte: tutti, dallo staff alle nuove compagne, mi hanno accolto in maniera positiva, e quindi non vedo l’ora di iniziare e di dare il mio contributo. È un’opportunità che è nata all’improvviso, sono felicissima di averla colta subito e di avere la possibilità di giocare per Firenze: il mio obiettivo è quello di crescere con la squadra da qui a fine stagione. Ho giocato tante volte contro Il Bisonte, soprattutto negli ultimi anni a Scandicci: è sempre stata una partita molto accesa, qui a Firenze è un derby e fa un po’ strano adesso essere dall’altra parte, ma sono felicissima. È un bell’ambiente e non vedo l’ora di conoscerlo sempre meglio e di cominciare questa nuova avventura”.