Volley e spettacolo, Paola Egonu coconduttrice a Sanremo per una sera

Volley e spettacolo, Paola Egonu, una delle giocatrici italiane più rappresentative e conosciute al mondo, si calerà nel ruolo di conduttrice in una delle serate del Festival di Sanremo. Ad annunciarlo è stato Amadeus e il messaggio è stato dato con entusiasmo dalla stessa giocatrice sul proprio profilo Instagram.

Paola Egonu presentatrice a Sanremo

Paola Egonu, una delle stelle del volley mondiale di recente protagonista con la Nazionale azzurra nella conquista del bronzo mondiale, sarà una delle coconduttrici del Festival di Sanremo ormai alle porte. Una grande emozione per lei e per i suoi tanti tifosi che si apprestano a vederla sul palco più famoso d’Italia. Non è la prima volta in tv per lei, ambito nel quale si sembra trovare particolarmente a suo agio. Egonu sarà presente sul palco la sera del 9 febbraio. Da sempre al centro dell’attenzione e sotto i riflettori oltre che per le sue performance sportive legherà il suo nome allo spettacolo più famoso nella storia degli show musicali e televisivi italiani.