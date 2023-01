Mancano due giorni alla ripresa del campionato di volley femminile serie A1 che vedrà la 1° giornata di ritorno spalmata tra il giorno dell’Epifania e l’8 gennaio. Quelli i giorni dove vederla. Grande lotta in testa ed in coda alla classifica. Conegliano proverà a tenere a bada le inseguitrici.

Volley femminile A1, 1° di ritorno: dove vederla in TV e streaming

Questo è l’elenco completo della 1° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 con l’indicazione di dove vederla in TV e streaming:

Casalmaggiore-Chieri (6 gennaio 20,30 Rai Sport + HD e volleyballworld tv); Busto Arsizio-Firenze (7 gennaio 19,00 volleyballworld tv); Bergamo-Conegliano (7 gennaio 20,30 Rai Sport + HD e volleyballworld tv); Macerata-Novara (7 gennaio 20,30 volleyball world tv); Scandicci-Perugia (7 gennaio 20,30 volleyballworld tv); Pinerolo-Milano (8 gennaio 17,00 volleyballworld tv); Cuneo-Vallefoglia (8 gennaio 19,30 Sky Sport Arena, NOW TV, Sky Go, volleyballworld tv).

La classifica aggiornata

Questa la classifica aggiornata dopo il girone di andata del campionato volley femminile serie A1:

Conegliano 35, Scandicci 32, Milano 31, Novara 28, Chieri 27, Casalmaggiore 22, Bergamo 20, Cuneo 15, Busto Arsizio 15, Vallefoglia 15, Firenze 14, Perugia 7, Pinerolo 6, Macerata 6.

Guardando alla classifica che ha chiuso il girone di andata si può tracciare un primo parziale bilancio di stagione. Conegliano ha dimostrato di essere ancora la squadra da battere. L’inizio di stagione per le pantere è stato perfetto e ricco di traguardi straordinari. Sono arrivati infatti in sequenza la vittoria della Supercoppa italiana contro Novara, il Mondiale per club conquistato in Turchia, l’ottimo esordio in Champions e la conquista del titolo d’inverno. Immaginare un inizio migliore sarebbe impossibile e i risultati raggiunti fino a questo momento sono la dimostrazione di un grande lavoro di pianificazione estiva. Guardando però a questi numeri non si può che sottolineare la prima grande parte di stagione di Scandicci e Milano che sono appena dietro la corazzata veneta. Il girone di ritorno sarà tutto da vivere e scopriremo se le inseguitrici riusciranno a tenere il ritmo delle pantere.