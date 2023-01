Volley femminile A1, le pantere tornano al Palaverde dopo le trasferte di campionato e Champions League. Conegliano-Busto Arsizio sarà una delle partite della 2° giornata di ritorno, tra le venete c’è la novità dell’opposto Stephanie Samedy in arrivo da Perugia.

Volley femminile A1, Conegliano-Busto Arsizio: dove vederla

Una delle sfide più interessanti della 2° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 sarà Conegliano-Busto Arsizio. La partita in programma domani domenica 15 gennaio alle 17 sarà visibile in diretta in streaming su volleyballworld tv. La squadra veneta ha ufficializzato l’acquisto dell’americana Stephanie Samedy che in questa stagione ha difeso i colori di Perugia collezionando 151 punti in 14 presenze. Una sfida quella di domenica che vede il pronostico pendere dalla parte di Conegliano anche se Busto Arsizio, dopo un inizio di stagione difficilissimo, è riuscita lentamente a risalire la china. Le farfalle al momento sono ottave a quota 18 ed arrivano al match con un trend positivo dopo le vittorie in campionato contro Firenze e dell’andata degli ottavi di Coppa Cev a Maribor. Queste le parole del prepartita di Giorgia Zannoni di Busto Arsizio raccolte sul sito del club: « Sappiamo della difficoltà dell’impegno, ma come all’andata dovremo scendere in campo senza paura e rischiare tutto, giocando in maniera aggressiva dal primo minuto e cercando di divertirci. All’andata ce l’eravamo giocata e vogliamo farlo anche a Treviso”

La classifica

Questa la classifica alla vigilia della 2° di ritorno campionato volley femminile serie A1:

Conegliano 38, Scandicci 35, Milano 34, Novara 31, Chieri 29, Casalmaggiore 23, Bergamo 20, Busto Arsizio 18, Vallefoglia 17, Cuneo 16, Firenze 14, Perugia 7, Pinerolo 6, Macerata 6