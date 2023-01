Volley femminile A1, risultati importanti nella 2° giornata di ritorno che si è aperta con 3 anticipi e due derby. Novara trova tre punti fondamentali per rimanere nella scia di Conegliano, combattutissimo lo scontro salvezza Perugia-Macerata.

Volley femminile A1 2° di ritorno: i risultati degli anticipi

Volley femminile A1, ieri sabato 14 gennaio si sono giocati tre anticipi della 2° di ritorno che vedrà oggi le restanti partite. Novara ha fatto suo il derby contro Pinerolo vincendo per 3-0. Pronostico rispettato contro la squadra che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica. Nell’altro derby piemontese Chieri conferma di essere una delle grandi di questo torneo. Vittoria ottenuta contro Cuneo per 3-1 e quinto posto in classifica consolidato con 32 punti a sole 2 lunghezze da Novara. Per Cuneo rimane una situazione di classifica nel complesso tranquilla. Nella sfida salvezza Perugia-Macerata si sono registrate delle grandi emozioni. Le umbre avanti 2 set a 0 hanno visto subire la rimonta di Macerata che però alla fine si è dovuta accontentare di un solo punto. Brave le padrone di casa a trovare la zampata vincente. Perugia ora terzultima stacca di 2 punti proprio Macerata. Facile immaginare che sarà una lotta salvezza lunga tutto il girone di ritorno.

Volley A1, i risultati degli anticipi: Novara-Pinerolo 3-0 (25-12, 25-17, 25-22); Chieri-Cuneo 3-1 (25-21, 25-20, 22-25, 25-22); Perugia-Macerata 3-2 (25-16, 25-18, 23-25, 24-26, 15-9)

Questa la classifica aggiornata dopo gli anticipi della 2° giornata di ritorno campionato volley femminile serie A1:

Conegliano 38, Scandicci 35, Milano 34, Novara 34, Chieri 32, Casalmaggiore 23, Bergamo 20, Busto Arsizio 18, Vallefoglia 17, Cuneo 16, Firenze 14, Perugia 9, Macerata 7, Pinerolo 6.