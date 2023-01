Volley femminile A1, il programma completo della 1° di ritorno

Volley femminile A1, dopo qualche giorno di riposo le squadre stanno già pensando all’inizio del girone di ritorno con la 1° giornata spalmata tra il 6 e l’8 gennaio. Vediamo il programma completo.

Volley femminile A1, il programma della 1° di ritorno

Questo il programma della 1° giornata di ritorno del campionato di volley femminile serie A1:

Casalmaggiore-Chieri (6 gennaio ore 20,30); Busto Arsizio-Firenze (7 gennaio ore 19,00); Bergamo-Conegliano (7 gennaio ore 20,30) Macerata-Novara (7 gennaio ore 20,30); Scandicci-Perugia (7 gennaio ore 20,30); Pinerolo-Milano (8 gennaio ore 17,00); Cuneo-Vallefoglia (8 gennaio 19,30).

Lotta appassionante in alta classifica

Si preannuncia un campionato spettacolare soprattutto per quanto riguarda la lotta scudetto. Il girone di andata ha dato indicazioni precise. Conegliano è ancora la squadra da battere ma le inseguitrici, soprattutto Scandicci e Milano, non hanno perso troppo terreno, anzi. Le toscane sono seconde a -3 e Milano terza a -4. Novara è un po’ staccata ma rientra di diritto nel quartetto che può puntare in alto. La ripresa sarà davvero importante e fondamentale per le squadre sarà partire bene per continuare la rincorsa alle pantere campioni del mondo.

In fondo alla classifica grande lotta salvezza con Perugia, Pinerolo e Macerata praticamente nella stessa situazione. Firenze al quart’ultimo posto per il momento le guarda dall’alto con un +7 su Perugia terz’ultima ma il trend negativo dell’ultimo periodo ha portato il club toscano ad effettuare il cambio in panchina. Si è in attesa del nuovo nome che sostituirà Massimo Bellano.