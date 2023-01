Con la ripresa del campionato volley femminile serie A1 si è aggiornata anche la classifica delle migliori 5 giocatrici per categoria: punti realizzati, ace e muri. Vediamo nel dettaglio le novità rispetto all’ultimo turno di campionato.

Top players volley femminile A1

L’ultimo turno di campionato ha decretato due novità per quanto riguarda la classifica delle 5 top players per categoria. Alexandra Frantii è infatti salita al 4° posto delle realizzatrici mentre Beatrice Molinaro vede ora il suo nome non solo nelle prime 5 per muri realizzati, ma anche nella classifica riguardante gli ace. Vediamo tutti i dettagli:

Classifica migliori realizzatrici: 1 Ebrar Karakurt (Novara 287 punti); 2 Rosamaria Montibeller (Busto Arsizio 251 punti); 3 Isabelle Haak (Conegliano 230 punti); 4 Alexandra Frantii (Casalmaggiore 228 punti); 5 Britt Herbots (Firenze 225 punti). Classifica muri: 1 Anna Gray (Pinerolo 51 muri); 2 Juliet Lohuis (Casalmaggiore 46) 3 Bozana Butigan (Bergamo 45 muri); 4 Beatrice Molinaro (Macerata 37 muri); 5 Linda Nwakalor (Perugia 36 punti). Classifica ace: 1 Ebrar Karakurt (Novara 26 ace); 2 Ekaterina Antropova (Scandicci 24 ace) 3 Helena Cazaute (Chieri 18 ace) 4 Beatrice Molinaro (Macerata 17 ace) 5 Caterina Bosetti (Novara 17 ace).

Conegliano vede presente una sola giocatrice

Confermato un dato curioso di questa classifica delle 5 top players del campionato volley femminile serie A1. Conegliano leader della classifica con 38 punti frutto di 13 vittorie su 14 partite disputate vede una sola giocatrice presente in classifica senza essere tra l’altro prima in graduatoria. Isabelle Haak è infatti terza nella classifica delle migliori realizzatrici. Dall’altro lato Novara che vede primeggiare Karakurt sia nella classifica dei punti realizzati che in quella degli ace al momento è solamente quarta. Su questo dato influisce senza dubbio il fatto che le pantere hanno vinto tantissime partite per 3-0, ben 8. Una sola delle gare disputate è durata 5 set.