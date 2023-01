Volley femminle A1, dopo le prime 2 giornate del girone di ritorno si aggiorna la speciale classifica delle 5 top players per la categoria punti realizzati, ace e muri. C’è una novità per quanto riguarda la classifica dei muri.

Volley femminile A1, la classifica delle top players: c’è una new entry

C’è una novità per quanto riguarda la speciale classifica delle 5 top players nella categoria “muri“: la centrale di Casalmaggiore Laura Melandri è salita al quinto posto con 39 muri, gli stessi di Linda Nwakalor di Perugia. Vediamo il resto dei numeri.

Classifica migliori realizzatrici: 1 Ebrar Karakurt (Novara, 297 punti); 2 Rosamaria Montibeller (Busto Arsizio 265 punti); 3 Isabelle Haak (Conegliano 255 punti); 4 Alexandra Frantti (Casalmaggiore 245 punti) 5 Britt Herbotts (Firenze 244 punti). Classifica muri: 1 Anna Gray (Pinerolo 52); 2 Juliet Lohuis (Casalmaggiore 52); 3 Bozana Butigan (Bergamo 49); 4 Linda Nwakalor (Perugia 39); 5 Laura Melandri (Casalmaggiore 39). Classifica ace: 1 Ekaterina Antropova (Scandicci 26) 2 Ebrar Karakurt (Novara 26) 3 Helena Cazaute (Chieri 18) 4 Caterina Bosetti (Novara 18) 5 Beatrice Molinaro (Macerata 17).

La new entry Laura Melandri

C’è dunque la new entry Laura Melandri nella speciale classifica del top players campionato volley femminile serie A1. Nella bella vittoria in trasferta di Casalmaggiore su Milano si è resa protagonista di 6 punti 4 dei quali a muro. Una percentuale in attacco non altissima per lei ma sicuramente una grande prova a muro che le ha consentito di “saltare” al quinto posto.