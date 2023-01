Volley femminile A1, gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da importanti movimenti di mercato che hanno ridisegnato i roster di alcune squadre. Vediamo nel dettaglio i colpi delle ultime ore.

Volley A1, le novità di mercato

Importanti novità di mercato per le squadre di volley serie A1 hanno contraddistinto le ultime ore. Il ruolo delle palleggiatrici è stato al centro di questo rimescolamento. L’infortunio dell’americana Poulter aveva spinto Novara a cercare la nuova palleggiatrice individuata nell’ex Firenze Carlotta Cambi che ha dunque fatto rientro in Piemonte dopo l’anno della conquista dello scudetto. Firenze ha fatto un grande colpo andando a riempire la casella rimasta scoperta con la regista della Nazionale Ofelia Malinov in arrivo da Scandicci. Una giocatrice che non necessita di presentazioni e che ha espresso tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura sempre in Toscana. Scandicci ha ufficializzato ieri l’arrivo della nuova palleggiatrice cinese Yao Di. Yao Di sbarca in Europa ed in Italia per la prima volta nella sua carriera, lasciando la formazione del Tianjin Nuzi Paiqiu Dui, con cui si è recentemente laureata campionessa di Cina, centrando il suo settimo successo nel massimo campionato cinese.

Novità di mercato anche per Conegliano che ha acquistato da Perugia l’opposto americano Stephanie Samedy, classe 1998. Un arrivo di grande livello che consentirà a coach Daniele Santarelli, ora che comincia la seconda parte di stagione, di avere a disposizioen una valida aletrnativa ad Isabelle Haak.