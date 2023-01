Scopriamo dove vedere Scandicci-Novara che insieme a Conegliano-Vallefoglia e a Busto Arsizio-Perugia aprirà la terza giornata di ritorno del campionato di serie A1. Le toscane cercano i 3 punti per continuare la rincorsa alle pantere. Il campionato di volley femminile avrà questa sera in programma un grande big match.

Dove vedere Scandicci-Novara, 3° di ritorno campionato volley femminile A1

La piattaforma dove vedere Scandicci-Novara, big match della 3° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1, è Volleyballworldtv. La partita è in programma alle ore 20,30 e potrà essere seguita in diretta streaming. Una grande sfida che metterà una di fronte all’altra la seconda e la quarta forza del campionato. Quattro i punti che dividono le squadre con le toscane che cercheranno la vittoria in modo da non far scappare Conegliano leader di classifica e attesa da un’abbordabile sulla carta sfida casalinga contro Vallefoglia.

Scandicci-Novara sarà un match affascinante e che potrà dare indicazioni in ottica futura.

Vietato sbagliare

Per entrambe le squadre in questo big match Scandicci-Novara sarà vietato sbagliare. Le toscane devono infatti continuare a mandare un messaggio chiaro a Conegliano, quello di essere le principali antagoniste alla vittoria dello scudetto, Novara quello di voler rientrare a pieno diritto nella lotta per il tricolore. È un campionato fino a questo momento avvincente che nonostante la leadership di Conegliano non ha visto fino a questo momento le pantere dominare il torneo a differenza di altri anni. Scandicci, seconda in classifica, è stata anche capace di espugnare il Palaverde quindi la lotta scudetto si preannuncia spettacolare. Scandicci-Novara sarà anche la partita in cui vedere al termine del match la squadra più pronta a lanciare la sfida alle venete. Entrambe arrivano all’appuntamento dopo gli impegni delle Coppe europee. Scandicci ha staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Cev mentre Novara ha vinto contro la Stella Rossa Belgrado nella quarta giornata di Champions League. La clamorosa sconfitta del Vakif Istanbul ha avvicinato le piemontesi, attualmente seconde, alla testa del girone.