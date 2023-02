Cev Cup Volley femminile, oggi ci sarà la gara di andata dei quarti di finale. Scandicci-Potsdam è in programma oggi martedì 21 febbraio alle ore 19,30 a Palazzo Wanny. Importantissimo appuntamento per la squadra di coach Massimo Bartolini che sta attraversando un ottimo momento in campionato. Scopriamo dove vederla.

Cev Cup Scandicci-Potsdam, dove vederla in TV o streaming

Scandicci-Potsdam, gara di andata dei quarti di finale di Cev Cup volley si giocherà oggi martedì 21 febbraio alle ore 19,30. La piattaforma dove vederla in diretta previa registrazione è Sportdeuschland.

Si tratta della terza volta in cui queste due formazioni si affrontano. Il bilancio pende dalla parte delle toscane che hanno vinto la scorsa stagione negli ottavi di Challenge Cup sia all’andata che al ritorno.

Le parole di Massimo Barbolini

Queste le parole di coach Massimo Barbolini raccolte sul sito del club toscano «Abbiamo già giocato con Potsdam lo scorso anno e dal punto di vista del pubblico mi aspetto di trovare un grande tifo. Sono una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato la passata stagione in Challenge Cup. Facendo un paragone con Schwerin possiamo dire che sono una formazione con un opposto più forte e che riceve meglio, quindi è una squadra che potrà metterci in difficoltà. Ci sarà da soffrire e da essere umili. Noi però siamo una squadra forte ed abbiamo campionesse che possono fare la differenza in questi appuntamenti importanti».