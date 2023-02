Champions League volley femminile, serata perfetta quella di ieri per le tre italiane impegnate nella massima competizione continentale per club. Conegliano ha confermato il suo magico momento dopo il trionfo in Coppa Italia, bene anche la squadra di Lavarini e quella di Gaspari.

Champions League volley femminile, i risultati

Ecco i risultati delle partite giocate ieri martedì 31 gennaio:

Potsdam-Novara 1-3 (21-25, 17-25, 25-13, 13-25)

Vasas-Conegliano 1-3 (17-25, 25-22, 21-25, 18-25)

Prometey-Vero Volley 1-3 (19-25, 18-25, 26-24, 14-25)

Le classifiche dei gironi:

Gruppo A: Conegliano 15, Rzeszow 11, Mulhouse 3, Vasas 1

Gruppo B: Milano 13, Le Cannet 8, Alba Blaj 4, Prometey 2

Gruppo C: Vakifbank 13, Novara 12, Potsdam 4, Stella Rossa 1

Decisiva ultima partita di Novara per il primato

Importanti verdetti dopo la 5° giornata della fase a gironi della Champions League volley femminile. Se Conegliano e Milano sono sicure del primo posto sarà decisiva l’ultima partita per Novara in trasferta contro il Vakif per decidere la testa del girone. Le piemontesi affronteranno dunque la super ex Paola Egonu che vinse all’andata. Vincere il gruppo sarebbe molto importante perchè consentirebbe di accedere direttamente ai quarti di finale.