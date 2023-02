Coppe Europee volley femminile , stati d’animo opposti quelli che in queste ore stanno accompagnando la squadra di Busto Arsizio e di Novara. Finita per le farfalle l’avventura in CEV CUP, Novara invece vola ai quarti di finale di Champions League da prima del girone.

Le parole dei due allenatori

Nelle Coppe Europee di volley serata magica per Novara che in casa batte 3-1 la corazzata Vakif Istanbul dell’ex Paola Egonu staccando il pass per l’accesso diretto ai quarti di finale da vincitrice del girone . Serata da dimenticare invece per Busto Arsizio che nella sfida di ritorno dei playoff di Coppa Cev contro il THY Istanbul perde malamente di fronte al proprio pubblico per 0-3 dicendo addio all’avventura in coppa.

Queste le parole molto dure di coach Marco Musso raccolte sul sito del club: «Arrivavamo da due partite importanti di campionato, ben giocate con Novara e Vallefoglia. Questa sera invece abbiamo fatto tutto il contrario di quello che dovevamo fare, aspettando che il THY ci regalasse qualcosa. Dobbiamo resettare e mettere la testa nel campionato, dove possiamo fare ancora bene».

Stato d’animo opposto per l’allenatore di Novara Stefano Lavarini conscio di aver ottenuto una grandissima vittoria contro Egonu e compagne. Ecco le sue parole raccolte dal sito del club piemontese: «Abbiamo conquistato un risultato di prestigio, un posto nei quarti di finale della Champions League, vincendo un girone che era molto duro. Abbiamo disputato una buona prestazione, facendo quello che dovevamo per mettere in difficoltà le nostre avversarie e soprattutto mantenendo sempre il giusto atteggiamento».