Grande attesa per la Final Four di Coppa Italia volley maschile che si giocherà a Roma nel week end del 25 e 26 febbraio. Piacenza, Perugia, Milano e Trento le 4 protagoniste dell’evento. Scopiramo dove vederla in TV o streaming.

Coppa Italia volley maschile, dove vederla in TV e streaming

Vediamo il programma completo della Coppa Italia volley maschile e dove vederla in TV o streaming:

La prima semifinale sarà Perugia-Piacenza e avrà inzio alle ore 15,30. A seguire Trento-Milano. Le due semifinali si potranno seguire in diretta su RAI SPORT e in streaming su Volleyball World TV. La finale si giocherà domenica 26 febbraio alle ore 16 e potrà essere seguita in diretta su Rai 2 e in streaming su Volleyball World TV.

Perugia punta al tris

Favoritissima sarà Perugia che in questa stagione ha già vinto la Supercoppa e il Mondiale per club. In campionato la squadra di Anastasi ha centrato 20 successi in altrettante partite. Molto staccate in classifica le altre pretendenti in una Pool letteralmente dominata dagli umbri. Inutile dire però che in competizioni di questo tipo tutto si annulla e si riparte da zero. Lo spettacolo sarà assicurato in questa competizione e non resta che augurare un in bocca al lupo alle fantastiche quattro.