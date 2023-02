Finale Coppa Italia volley Superlega, Piacenza-Trento sarà l’attesissimo atto conclusivo della Final Four di Roma. Le squadre in campo oggi nella Capitale alla presenza del Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

Finale Coppa Italia Piacenza-Trento: dove vederla in TV o streaming

Piacenza-Trento sarà l’attesissima finale di Coppa Italia volley maschile che andrà in scena oggi domenica 26 febbraio alle ore 16.00 al Palazzo dello Sport di Roma. Lo spettacolo assicurato sarà impreziosito dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella grande appassionato di volley. Si potrà vedere in diretta il match su Rai 2 ed in streaming sulla piattaforma Volleyball World TV. Impresa in semifinale di Piacenza che è stata capace di vincere per 3-0 contro Perugia che è incappata nella prima sconfitta stagionale. Sicuramente un risultato a sorpresa che dimostra come eventi di questo tipo sfuggano a qualsiasi tipo di pronostico. Nell’altra semifinale grande rimonta di Trento capace di vincere al tie-break contro Milano dopo essere andata sotto per 2-0.

I tabellini delle semifinali

Questi i tabellini delle due semifinali della Coppa Italia volley maschile Superlega disputate ieri:

Itas Trentino – Allianz Milano 3-2 (33-35, 22-25, 25-19, 25-16, 15-9)

Itas Trentino: Sbertoli 5, Lavia 11, D’Heer 3, Kaziyski 27, Michieletto 23, Podrascanin 9, Nelli 2, Lisinac 1, Dzavoronok 1, Laurenzano (L). N.E. Pace, Berger, Cavuto, Depalma. All. Lorenzetti.

Allianz Milano: Porro 2, Ishikawa 21, Loser 13, Patry 14, Mergarejo Hernandez 15, Vitelli 6, Piano 3, Ebadipour 6, Pesaresi (L), Lawrence 0. N.E. Colombo, Bonacchi, Fusaro. All. Piazza.

Sir Safety Susa Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (28-30, 20-25, 22-25)

Sir Safety Susa Perugia: Giannelli 2, Semeniuk 9, Resende Gualberto 7, Rychlicki 11, Leon Venero 8, Russo 4, Piccinelli (L), Colaci (L), Herrera Jaime 1, Plotnytskyi 4, Ropret 0. N.E. Solé, Mengozzi, Cardenas Morales. All. Anastasi

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 5, Santos De Souza 6, Simon 10, Romanò 13, Leal 11, Caneschi 5, Scanferla (L), Basic, Gironi 1, Recine NE: Hoffer, Alonso, De Weijer, Cester, All: Botti.