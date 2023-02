Playoff Coppa Cev volley femminile, attesa finita per le due italiane Scandicci e Busto Arsizio che questa sera scenderanno in campo per la gara di andata. Dopo l’ottimo turno delle italiane in Champions League si cerca il bis. Entrambe giocheranno la prima sfida in casa.

Playoff Coppa Cev volley femminile, Scandicci e Busto in campo oggi: dove vedere

Oggi mercoledì 1 febbraio andrà in scena la gara di andata dei Playoff di Coppa Cev volley femminile. Impegnate Scandicci e Busto Arsizio. Il turno dei play off si inserisce tra gli ottavi ed i quarti di finale della seconda manifestazione continentale e si tratta di un turno intermedio che determinerà le quattro squadre che nei successivi quarti di finale affronteranno le terze classificate dei gironi della CEV Champions League.

Vediamo il programma e dove vedere in TV o streaming le partite delle due italiane:

Savino Del Bene Scandicci-SSC Palmberg Schwerin (mercoledì 1 febbraio ore 20 diretta streaming sulla pagina Facebook di Scandicci)

E-Work Busto Arsizio-Thy Istanbul (mercoledì 1 febbraio ore 20,30 durante il match aggiornamento punteggi su tutti i canali social del club)

Voglia di Europa

C’è sicuramente grande attesa per le partite di oggi che vedranno Scandicci e Busto Arsizio impegnate a continuare la loro corsa in Europa nel playoff di Coppa Cev . Dopo l’esaltante turno di Champions League che ha visto le vittorie di Conegliano, Milano e Novara, le altre due italiane impegnate nella Coppa Cev non vorranno sfigurare. Le squadre arrivano all’appuntamento con situazioni diverse. Busto Arsizio è in fase di ascesa dopo il difficile inizio di campionato mentre Scandicci ha dovuto fare i conti con l’ultimo periodo non esaltante a livello di risultati. Per le toscane è arrivata l’eliminazione inattesa nei quarti di Coppa Italia. Arriva dunque per Scandicci l’occasione di riscattaresi e per Busto di confermarsi.