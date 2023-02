Rendimento squadre volley femminile per punti totali, spuntano delle sorprese

Dopo le prime 19 giornate di campionato continuano a tener banco oltre alla classifica per punti dei club anche quelle delle statistiche di squadra. Non sempre c’è corrsipondenza tra le classifiche individuali e quelle di squadra. Vediamo il dettaglio.

Le prime dieci squadre per punti realizzati

Vediamo nel dettaglio le prime cinque squadre per punti segnati sul campo nel campionato volley serie A1:

1 Conegliano (1416 punti in 66 set disputati con una media di 21,45 punti per set) 2 Chieri (1362 punti in 67 set disputati con una media di 20,33 punti per set) 3 Novara (1337 punti in 74 set disputati e una media di 18,07 punti per set ) 4 Milano (1308 punti in 74 set disputati con 17,68 punti per set) 5 Cuneo (1278 punti in 77 set giocati con una media di 16,60 punti per set).

Salta all’occhio un dato che non vede Scandicci, attualmente seconda in classica a – 4 dalla leader Conegliano, presente in questa speciale graduatoria per punti realizzati. Chieri quarta in campionato e protagonista di una grande stagione invece è seconda mentre Cuneo che sta facendo un campionato tutt’altro che brillante (undicesimo posto) si trovi al quinto per punti realizzati.

Dati che come tutte le statistiche vanno interpretati ma sui quali sicuramente i tecnici avranno modo di riflettere.