Volley 5° di ritorno, si comincia oggi con l’anticipo del sabato che vedrà in programma Macerata-Milano. Partita che mette in palio punti importantissimi per obiettivi di squadra completamente opposti. Squadre in campo alle 20,30.

Volley anticipo del sabato: dove vederla in TV e sreaming

Partita molto importante quella che oggi come anticipo del sabato aprirà la 5° giornata di ritorno. In campo Macerata-Milano oggi sabato 11 febbraio alle ore 20,30. La partita sarà visibile in diretta su Rai Sport + HD e in streaming su Volleyball World TV. Milano reduce dalla vittoria in Champions che l’ha fatta volare ai quarti di Champions cerca punti per la rincorsa a Conegliano. Brutta notizia in settimana quella della rottura anteriore del crociato del ginocchio sinistro per Letizia Camera. Macerata cerca una vittoria fondamentale in chiave salvezza dopo il ko di Firenze. Le marchigiane hanno necessità assoluta di muovere la classifica considerando che siamo già alla 5° di ritorno.

La classifica

Questa la classifica alla vigilia della 5° di ritorno volley femminile A1 che comincerà oggi con Macerata-Milano e si chiuderà lunedì 13 febbraio con Scandicci-Pinerolo:

Conegliano 46, Scandicci 42, Milano 39, Novara 38, Chieri 36, Casalmaggiore 28, Bergamo 25, Busto Arsizio 22, Firenze 21, Vallefoglia 20, Cuneo 17, Perugia 9, Pinerolo 7, Macerata 7