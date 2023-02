Volley A1, molto dure le parole di Daniele Santarelli nel post gara: “Dobbiamo fare un bel bagno d’umiltà”

Nella 7ª giornata di ritorno del campionato volley serie A1 ha fatto sicuramente “rumore” il successo molto sofferto di Conegliano che è riuscita a superare Pinerolo, penultima in classifica, solamente al quinto set. Santarelli aveva optato per il turn over ma non aveva trovato le risposte sperate.

Le parole durissime di Daniele Santarelli

Questo le parole durissime dell’allenatore di Conegliano Daniele Santarelli in un estratto dell’intervista rilasciata nella sala stampa del Palaverde a fine match: «Devo fare i complimenti a Pinerolo, hanno fatto una partita perfetta. Hanno sbagliato pochissimo. Devo assolutamente cercare di far riposare un po’ le giocatrici, questa è una stagione molto dispendiosa visto che giochiamo in cinque competizioni. Non mi aspettavo una partenza così soft da parte nostra contro Pinerolo. Nel primo set abbiamo fatto una fase break bruttissima facendo molto male in difesa. Nel secondo set ho fatto un po’ di cambi, mi aspettavo qualcosa di più da parte di alcune giocatrici ma questo è il campionato italiano, non si può mai abbassare la guardia con nessuno» . Santarelli continua analizzando cosa non ha funzionato nel match contro Pinerolo: «Loro hanno giocato un’ottima gara, noi abbiamo portato a casa due punti nonostante una pessima partita. Il bicchiere è sicuramente mezzo pieno, se si pensava di vincere senza soffrire 3-0 contro Pinerolo si sbagliava di grosso. Dobbiamo fare un bel bagno di umiltà, pensare che quello fatto fino ad adesso è stato un percorso ottimo ma che bisogna ripartire da zero. Il campionato italiano sarà durissimo e la Champions League sarà una battaglia. Tutti dobbiamo far qualcosa in più. Oggi tutte han giocato male a parte Plummer, abbiamo lavorato malissimo in attacco e in modo disordinato a muro. Oggi la testa non era al massimo, sarà una buona lezione per noi ».