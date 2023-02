Volley Champions League femminile, questa sera alle ore 19,30 ci sarà il big match Novara-Vakif Istanbul valido come ultima partita del girone. La partita era stata spostata per la decisione del governo turco di sospendere le manifestazioni sportive dopo la tragedia del terremoto. I ricavati dalla vendita dei biglietti e del merchandising sarà devoluto in beneficenza a sostegno delle popolazioni colpite.

Volley Champions, Novara-Vakif: dove vederla in TV o streaming

Volley Champions, Novara-Vakif sarà l’ultima partita del girone C e deciderà chi tra le due squadre vincerà la Pool. Milano e Conegliano sono le altre due squadre che hanno già chiuso in testa i rispettivi gruppi. Novara-Vakif Istanbul è in programma oggi mercoledì 15 febbraio alle ore 19,30 al Pala Igor. Il match potrà essere seguito in diretta su Discovery +.

Le piemontesi arrivano al match dopo il passo falso in campionato che le ha viste perdere la trasferta contro Bergamo. Il match di questa sera sarà l’occasione per provare a riscattarsi ed un’eventuale vittoria contro una corazzata come il Vakif di Paola Egonu darebbe un’importante iniezione di fiducia per il percorso europeo.

Le dichiarazioni della dirigenza

Queste le dichiarazioni alla vigilia del match Novara-Vakif del direttore generale di Novara Enrico Marchioni raccolte sul sito del club: « Per noi è una settimana importante e arriviamo agli scontri diretti con Vakifbank e Chieri dopo una sconfitta pesante e soprattutto dopo una brutta prestazione di squadra. Confido nella voglia di rivalsa del gruppo e nel fatto che, come è sempre avvenuto, nei momenti difficili siano arrivate risposte importanti: contro il Vakifbank si decide in parte il nostro destino europeo, poi a Chieri ci giocheremo la possibilità di difendere la nostra posizione in classifica».