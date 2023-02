Volley femminile A1, 4° di ritorno in programma nel week end con i riflettori che si riaccendono sul campionato dopo la parentesi della Coppa Italia. Conegliano trionfatrice nella Final Four di Casalecchio di Reno cerca di allungare in campionato. Vediamo dove vederla in TV e streaming.

Volley A1 4° di ritorno: dove vederla in TV e streaming

Torna il campionato di volley femminile serie A1 con la 4° giornata di ritorno. Vediamo nel dettaglio il programma e dove vederla in TV e streaming:

Milano-Perugia (sabato 4 febbraio ore 18 volleyball world TV) Novara-Busto Arsizio (sabato 4 febbraio ore 19,30 volleyball world TV) Casalmaggiore-Scandicci (sabato 04 febbraio 20,30 RaiSport + HD e volleyball world TV) Cuneo-Bergamo (domenica 05 febbraio ore 17 volleyball world TV) Vallefoglia-Pinerolo (domenica 05 febbraio ore 17 volleyball world TV) Firenze-Macerata (domenica 05 febbraio ore 17 volleyball world TV) Chieri-Conegliano (domenica 5 febbraio ore 19,30 Sky Sport Arena, NOW TV, Sky Go, volleyball world TV).

La classifica:

Conegliano 44, Scandicci 39, Novara 36, Milano 36, Chieri 35, Casalmaggiore 28, Bergamo 23, Busto Arsizio 21, Firenze 18, Vallefoglia 17, Cuneo 16, Perugia 9, Pinerolo 7, Macerata 7

Conegliano tenta la fuga

È un momento magico quello che sta attraversando Conegliano che dopo il trionfo in Coppa Italia avrà la possibilità di allungare il vantaggio in classifica. Le pantere sono attese dalla trasferta di Chieri e la prima inseguitrice, Scandicci, da quella impegnativa contro Casalmaggiore. Novara cercherà continuità di risultati mentre in fondo alla classifica molto importanti saranno le sfide Firenze-Macerata e Vallefoglia-Pinerolo.