Volley femminile A1, la 4° giornata di ritorno ha dato indicazioni importanti per quanto riguarda le classifiche delle top players. Novità importanti sia in quella delle migliori realizzatrici che in quella riguardante gli ace e i muri.

Classifiche top players

Ecco le classifiche top players aggiornate dopo la 4° di ritorno del campionato volley femminile serie A1.

Classifica realizzatrici: 1 Ebrar Karakurt (Novara 337 p) 2 Isabelle Haak (Conegliano 313 p) 3 Rosamaria Montibeller (Busto Arsizio 300 p) 4 Alexandra Frantti (Casalmaggiore 291 p) Brit Herbots (Firenze 276 p). Classifica muri: 1 Bozana Butigan (Bergamo 64 muri), 2 Anna Gray (Pinerolo 62 muri) 3 Juliet Lohuis (Casalmaggiore 61 muri) 4 Laura Melandri (Casalmaggiore 47 muri) 5 (Yasmina Akrari 46 muri). Classifica ace: 1 Ekaterina Antropova (Scandicci 31 ace) 2 Ebrar Karakurt (Novara 31 ace) 3 Federica Squarcini (Conegliano 25 ace) 4 Caterina Bosetti (Novara 22 ace) 5 Helena Cazaute (Chieri 21 ace).

Bel balzo in avanti nella classifica delle migliori realizzatrici per l’opposto di Conegliano Isabelle Haak grande protagonista con 30 punti nella vittoria sofferta delle venete in rimonta contro Chieri. I 4 ace di Federica Squarcini hanno consentito poi alla centrale delle pantere di salire al terzo posto. Continuano le grandi performance di Karakurt che conduce sia la classifica delle migliori realizzatrici sia quella degli ace a pari merito con Antropova. Ben 5 i muri di Butigan nella vittoria di Bergamo a Cuneo che consentono alla centrale di salire al primo posto.