Volley femminile A1, la 5° giornata di ritorno è alle porte e Conegliano-Cuneo sarà uno dei match più interessanti. Le pantere reduci dalla sofferta vittoria in campionato in rimonta contro Chieri e dal successo di settimana in Champions ospitano Cuneo del neo allenatore Bellano.

Volley 5° di ritorno, Conegliano-Cuneo: dove vedere in TV o streaming

Volley femminile A1, una delle partite più interessanti della 5° di ritorno sarà Conegliano-Cuneo. Le pantere vogliono continuare la corsa in campionato possibilmente con una vittoria da 3 punti anche perchè le inseguitrici spingono. Cuneo ha in settimana presentato il nuovo allenatore Massimo Bellano che aveva iniziato la stagione a Firenze. Il match è in programma domenica 12 febbraio alle 17 al Palaverde e sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Volleyball World TV.

Punti pesanti in palio in questa partita che vede Conegliano e Cuneo in due situazioni completamente diverse. Per le venete continua la corsa in vetta mentre le piemontesi devono guardarsi le spalle da possibili recuperi delle pretendenti alla salvezza.

La classifica alla vigilia della 5° di ritorno

Questa la classifica alla vigilia della 5° di ritorno campionato volley femminile serie A1:

Conegliano 46, Scandicci 42, Milano 39, Novara 38, Chieri 36, Casalmaggiore 28, Bergamo 25, Busto Arsizio 22, Firenze 21, Vallefoglia 20, Cuneo 17, Perugia 9, Pinerolo 7, Macerata 7