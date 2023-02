Volley femminile A1, Scandicci-Pinerolo è il match che questa sera chiuderà la 5° giornata di ritorno. Partita molto importante e che mette punti in palio fondamentali sia per la lotta scudetto che per quella salvezza. Match in programma alle ore 18 al Pala Wanny di Firenze.

Volley femminile A1, Scandicci-Pinerolo: dove vederla in TV o streaming

La 5° giornata del campionato volley femminile serie A1 si chiude con il posticipo Scandicci-Pinerolo in programma oggi lunedì 13 febbraio alle ore 18. La partita potrà essere seguita in diretta streaming sulla piattaforma volleyball world tv. La sfida mette in palio punti importanti sia per la lotta scudetto che per quella salvezza. Le toscane infatti dovranno rispondere alla vittoria di Conegliano che ieri al Palaverde ha superato Cuneo per 3-0. Le pantere sono salite a quota 49 punti. Delicatissima la posizione di classifica di Pinerolo che ultima in classifica ha assolutamente bisogno di fare risultato.

Classifica e risulati

Questi i risultati e la classifica dopo la 5° giornata di ritorno:

Macerata-Milano 0-3; Busto Arsizio-Vallefoglia 3-0; Bergamo-Novara 3-1; Firenze-Chieri 3-0; Perugia-Casalmaggiore 3-0, Conegliano-Cuneo 3-0

Classifica: Conegliano 49, Milano 42, Scandicci 42, Novara 38, Chieri 36, Casalmaggiore 28, Bergamo 28, Busto Arsizio 25, Firenze 24, Vallefoglia 20, Cuneo 17, Perugia 12, Pinerolo 7, Macerata 7.