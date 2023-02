Volley femminile A1, Conegliano-Pinerolo nella 7ª giornata di ritorno si giocherà al Palaverde domenica 26 febbraio. Le pantere cercano i 3 punti per tenere a distanza la rincorsa di Scandicci mentre le piemontesi, reduci da un importantissimo successo in chiave salvezza, tenteranno l’impresa.

Volley Conegliano-Pinerolo 7° di ritorno: dove vederla in TV o streaming

Conegliano-Pinerolo è quasi un testa cosa visto che le piemontesi al momento sono al penultimo posto. Prandi e compagne si presentano però al match forti dell’importantissimo successo contro Perugia che le ha rilanciate nella corsa salvezza. La partita è in programma domenica 26 febbraio alle ore 17 al Palaverde e sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Volleyball World TV.

Conegliano-Pinerolo è partita che vede sicuramente il pronostico pendere nettamente dalla parte delle pantere, a Pinerolo servirà davvero una grande prestazione. Le pantere al momento sono prime in classifica con un vantaggio di + 4 su Scandicci. Pinerolo è penultima ma a soli due punti da Perugia e quindi il discorso salvezza è ancora tutto aperto.

Questa la classifica del campionato volley serie A1 alla vigilia della 7ª giornata di ritorno:

Conegliano 52, Scandicci 48, Milano 45, Chieri 39, Novara 38, Busto Arsizio 28, Casalmaggiore 28, Bergamo 28, Firenze 26, Vallefoglia 20, Cuneo 18, Perugia 12, Pinerolo 10, Macerata 7.