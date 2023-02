Volley femminile A1, il big match Milano-Scandicci è l’incontro di cartello della 7ª giornata di ritorno che si giocherà nel week end. Le toscane a -4 dalla capolista Conegliano sono attese da una prova di maturità, Milano cerca i 3 punti per entare nella lotta scudetto.

Volley femminile Milano-Scandicci: dove vederla in TV o streaming

Big match e partita imperdibile Milano-Scandicci è la sfida di cartello della 7ª giornata di ritorno. Squadre in campo all’Arena di Monza domani domenica 26 febbraio alle ore 17.00. La partita potrà essere seguita in diretta streaming su Volleyball World TV. Scandicci e Milano sono staccate in classifica di 3 punti con le toscane che, seconde in classifica, vedono al momento Conegliano avanti di soli 4 punti. In settimana è arrivata una novità in casa Milano, la regista canadese Averie Allard è approdata alla corte di Marco Gaspari.

Sfida d’alta quota

Una sfida d’alta quota, Milano-Scandicci metterà punti importanti in palio per la corsa al vertice. Vietato sbagliare per entrambe anche perchè Conegliano è attesa da una sfida sulla carta a senso unico visto che al Palaverde arriva Pinerolo.

Questa la classifica alla vigilia della 7ª giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1:

Conegliano 52, Scandicci 48, Milano 45, Chieri 39, Novara 38, Busto Arsizio 28, Casalmaggiore 28, Bergamo 28, Firenze 26, Vallefoglia 20, Cuneo 18, Perugia 12, Pinerolo 10, Macerata 7