Volley femminile A1, dopo 18 giornate si aggiorna non solamente la classifica delle squadre che al momento vede primeggiare Conegliano, ma anche quella delle migliori realizzatrici. Vediamo la nuova situazione dopo l’ultimo turno di campionato.

Volley A1, le 10 top scorer

Dopo 18 giornate del campionato di volley serie A1 si aggiorna la classifica delle 10 top scorer del campionato. Vediamola nel dettaglio:

1 Ebrar Karakurt (Novara 353 punti) 2 Isabelle Haak (Conegliano 324 punti) 3 Rosamaria Montibeller (Busto Arsizio 316 punti) 4 Alexandra Frantti (Casalmaggiore 304 punti) 5 Britt Herbotts (Firenze 292 punti) 6 Kaja Grobelna (Chieri 275 punti) 7 Sofya Kuznetsova ( Cuneo 272 punti) 8 Khalia Lanier (Bergamo 269 punti) 9 Sylvia Nwakalor (Firenze 263 punti) 10 Ekaterina Antropova (Scandicci 243 punti).

Stabili ormai da un po’ di tempo le prime due posizioni in classifica con la turca Karakurt che nella sfida persa contro Bergamo è stata fatta partire titolare dal secondo set. Per lei alla fine 16 punti a referto. Continua l’appassionante sfida con la svedese Isabelle Haak che insegue a quota 324. L’opposto di Conegliano nella vittoria contro Cuneo per 3-0 ha siglato 11 punti.