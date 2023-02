Volley femminile A1, tutto pronto per il 19° turno di campionato che tra le partite in prgramma vedrà Casalmaggiore-Conegliano. Le pantere prime in classifica sono attese da una trasferta impegnativa.

Casalmaggiore-Conegliano: dove vederla in TV o streaming

Tra le partite del 19° turno di campionato volley femminile serie A1 c’è Casalmaggiore-Conegliano. Il match è in programma domenica 19 febbraio alle 17 al Pala Radi di Cremona e potrà essere visto in diretta streaming su Volleyball World TV. Non sarà una trasferta semplice per Conegliano che fino a questo momento dell 18 partite giocate ne ha persa solamente una contro Scandicci. Sono proprio le toscane seconde a quota 45 a – 4 dalla vetta.

Certamente le inseguitrici sono agguerrite ma la Conegliano di quest’anno ha dimostrato di essere squadra fortissima che probabilmente è destinata ad aprire un nuovo ciclo vincente.

Questa la classifica alla vigilia del 19° turno del campionato volley femminile serie A1:

Conegliano 49, Scandicci 45, Milano 42, Novara 38, Chieri 36, Casalmaggiore 28, Bergamo 28, Busto Arsizio 25, Firenze 24, Vallafoglia 20, Cuneo 17, Perugia 12, Pinerolo 7, Macerata 7.