Volley femminile, importante novità nella famiglia di Busto Arsizio

Una nuova avventura nella società che l’ha vista grande protagonista in campo per Francesca “Cisky” Marcon. L’ex schiccaiatrice veneta riabbraccia la società di Busto Arsizio all’interno della quale continuerà a dare il proprio contributo sotto una diversa veste.

Una nuova avventura per Marcon

Questa una parte del comunicato della società bustocca che spiega nel dettaglio di così si occuperà Francesca Marcon: «In primis, l’ex banda sarà la Sponsee Manager della squadra, con l’obiettivo di creare sempre più sinergie tra le aziende e la prima realtà pallavolistica del varesotto. Oltre a questo Francesca si metterà a disposizione anche per affiancare la società in tanti altri ambiti: sarà ad esempio la madrina del Progetto Scuola che la UYBA sta portando avanti con il distretto scolastico della provincia e che sta già portando notevoli frutti, come denota la forte presenza di pubblico nella ultime gare di campionato».

Non resta che fare un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura di Francesca Marcon che non ha nascosto il suo entusiasmo : « Si dice che si torna sempre dove si è stati bene e per me UYBA è casa, è famiglia. Davvero un onore per me tornare qui».