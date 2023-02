Dopo la 7ª giornata di ritorno si aggiorna l’appassionante classifica delle migliori 5 realizzatrici del campionato pallavolo femminile serie A1. Vediamo nel dettaglio le fantastiche 5 e se ci sono sorprese.

Volley femminile A1, le migliori 5 realizzatrici

Questa la classifica delle 5 migliori realizzatrici dopo la 7ª giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1:

1 Ebrar Karakurt (Novara 392 punti) 2 Isabelle Haak (Conegliano 361 punti) 3 Rosamaria Montibeller (Busto Arsizio 352 punti) 4 Alexandra Frantti (Casalmaggiore 332 punti) 5 Britt Herbotts (Firenze 328 punti).

Posizioni invariate

Posizioni invariate dunque rispetto alla scorsa settimana per quanto riguarda le fantastiche 5 della classifica migliori realizzatrici. Continua lo scontro al vertice tra le due stelle Karakurt-Haak. Entrambe le loro squadre nell’ultimo turno di campionato si sono imposte al tie-break. Sicuramente più sorprendente il risultato di Conegliano che ha dovuto soffrire non poco per avere la meglio di Pinerolo penultima in classifica. Novara sapeva invece di quanto insidiosa fosse come squadra Casalmaggiore. A proposito di Casalmaggiore continua a far bene la schiacchiatrice americana Frantti mentre Montibeller e Herbotts potranno consolarsi guardando alla classifica e dimenticando i ko delle rispettive squadre.