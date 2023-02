Volley A1, Novara-Casalmaggiore sarà il posticipo della 7ª di ritorno. Le piemontesi in casa cercheranno di ritrovare il sorriso in un campionato caratterizzato da grandi acuti ma anche da pesanti tonfi. Casalmaggiore protagonista di un grande campionato cerca il colpaccio.

Volley A1 Novara-Casalmaggiore: dove vederla in TV o streaming

Novara-Casalmaggiore è il posticipo della 7ª giornata di ritorno del campionato di volley serie A1. Il match è in programma domani domenica 26 febbraio alle ore 19,30 al Pala Igor e sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Arena e in streaming su Sky GO, NOW TV e Volleyball World TV. Vietato sbagliare per Novara che deve tornare a far punti dopo il ko nel derby contro Chieri.

Una stagione altalenante per Novara

Davvero particolare nell’andamento fino a questo momento la stagione di Novara capace di andare sulle montagne russe. Esaltante il percorso in Champions League con le piemontesi che hanno vinto il girone superando la concorrenza della corazzata Vakif Istanbul. Decisamente meno positivo il cammino in campionato dove è arrivato qualche stop di troppo soprattutto se si vogliono cullare sogni di scudetto. Casalmaggiore ha invece fino ad ora fatto un’ottima stagione ed il match di domani sera si apre sicuramente a qualsiasi tipo di scenario.

Questa la classifica del campionato volley femminile serie A1 alla vigilia della 7ª di ritorno:

Conegliano 52, Scandicci 48, Milano 45, Chieri 39, Novara 38, Busto Arsizio 28, Casalmaggiore 28, Bergamo 28, Firenze 26, Vallefoglia 20, Cuneo 18, Perugia 12, Pinerolo 10, Macerata 7