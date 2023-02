Volley, tante le sorprese nel week end che presentava partite importantissime. Piacenza nel maschile ha alzato la Coppa Italia eliminando in semifinale la superfavorita Perugia mentre Pinerolo in A1 femminile strappa un punto importantissimo in chiave salvezza niente poco di meno che a Conegliano.

Le sorprese del week end di volley

È stato un week end di volley ricco di sorprese. L’evento più atteso del fine settimana era la Final Four di Coppa Italia Superlega a Roma. La grande sorpresa è stata l’uscita in semifinale di Perugia che in questa stagione aveva sempre vinto. Bravissima Piacenza a superare gli umbri per 3-0 e a ripetersi oggi nella finalissima contro Trento vinta con lo stesso risultato.

In A1 femminile Pinerolo sfiora l’impresa perdendo al tie-break contro la corazzata Conegliano. Le pantere hanno dovuto soffrire tantissimo per avere la meglio di una Pinerolo combattiva che conquista un punto fondamentale in chiave salvezza. Se Conegliano rallenta, Scandicci accelera. Le toscane passano all’Arena di Monza contro Milano vincendo il big match di giornata.

Questi i risultati della 7ª giornata di ritorno campionato volley femminile serie A1:

Firenze-Vallefoglia 2-3; Macerata-Cuneo 0-3; Conegliano-Pinerolo 3-2; Bergamo-Perugia 3-0; Milano-Scandicci 2-3; Chieri-Busto Arsizio 3-1; Novara-Casalmaggiore 3-2.

Classifica:

Conegliano 54, Scandicci 50, Milano 46, Chieri 42, Novara 40, Bergamo 31, Casalmaggiore 29, Busto Arsizio 28, Firenze 27, Vallefoglia 22, Cuneo 21, Perugia 12, Pinerolo 11, Macerata 7.