Volley, tragedia terremoto in Turchia: THY-Busto Arsizio non si gioca

Una tragedia enorme ha purtroppo colpito la Turchia e la Siria dove un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito il sud della Turchia e il Nord della Siria. Purtroppo il bilancio è pesantissimo e al momento il numero delle vittime secondo quanto riportato dall’Ansa è salito ad oltre 2650. Non si giocherà la partita in programma per il ritorno dei playoff di Coppa Cev THY-Busto Arsizio.

Terremoto in Turchia, non si gioca THY-Busto Arsizio

In una nota ufficiale della società di Busto Arsizio si comunica che la partita THY-UYBA non si giocherà. Questo il comunicato: «Una tragedia immane e inaspettata ha colpito la Turchia questa stamattina con un terremoto che, come noto, ha causato migliaia di vittime. La e-work Busto Arsizio, atterrata alle 11.55 a Istanbul, non ha per fortuna avuto”contatti” con le forti scosse ed ha dunque rispettato il pianificato programma di giornata: le farfalle hanno svolto sessione video e allenamento al Burhan Felek Voleybol Salonu in vista del match di ritorno del turno playoff di CEV Cup contro il THY, programmato per domani alle 18 locali.Nel pomeriggio è però arrivata la notizia dell’annullamento della gara, in accordo con la sospensione di tutte le manifestazioni sportive nazionali ed internazionali sul territorio, decisione presa dal governo turco a tutela della sicurezza pubblica e come giusto atto di rispetto verso le numerose vittime e le loro famiglie».

Non è stata ancora decisa la data di recupero ed il ritorno della squadra in Italia è atteso per mercoledì all’ora di pranzo.