Champions League volley femminile, delle tre rappresentanti italiane che avevano iniziato la massima competizione per club continentale è rimasta solo Novara. Milano e Conegliano si sono arrese ai quarti, ora le piemontesi sono attese dalla semifinale contro le turche dell‘Eczacibasi.

Champions League volley femminile, in semifinale sono arrivate tre squadre turche su quattro e le speranze dell’Italia sono tutte appoggiate sulle spalle di Novara. Il 5 aprile ci sarà la semifinale di andata in casa contro l’Eczacibasi. L’altra semifinale vede in campo le due corazzate Vakif e Fenerbahce. Inutile dire che Novara non parte con i favori del pronostico in questa Champions League che comunque fino ad ora l’ha vista arrivare con merito tra le prime quattro. A questo punto potrebbe succedere davvero di tutto anche perchè le ragazze di Stefano Lavarini potrebbero in Europa cercare riscatto da un campionato che fino ad ora ha mostrato più ombre che luci. È vero che con i playoff si riparte con una nuova stagione ma le piemontesi in Regular Season non hanno trovato grande continuità. Superfluo sottolineare che in Champions League per cullare sogni di gloria bisognerà curare ogni dettaglo e puntare a sbagliare pochissimo, quelle turche sono squadre abituate a non perdonare.