Champions League volley maschile, Perugia perde per 3-1 la gara di andata della semifinale contro i campioni in carica del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle. Giovedì prossimo nella gara di ritorno i ragazzi di coach Anastasi dovranno ottenere una vittoria da 3 punti e vincere l’eventuale Golden Set.

Il tabellino della semifinale di Perugia in Champions

GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE – SIR SICOMA MONINI PERUGIA 3-1

Parziali: 25-18, 24-26, 25-19, 25-22

GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN-KOŹLE: Janusz 2, Kaczmarek 14, Smith 11, Pashitskii 7, Sliwka 6, Bednorz 23, Shoji (libero), Kluth. N.e.: Karyagin, Stepien, Wiltenburg, Staszewski, Huber, Zalinski, Banach (libero). All. Sammelvuo, vice all. Chadala.

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 4, Rychlicki 1, Russo 4, Flavio 10, Leon 17, Plotnytskyi 6, Colaci (libero), Semeniuk 3, Herrera 14, Ropret, Solè 1. N.e.: Piccinelli (libero), Cardenas, Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini.

Una partita difficile come si poteva immaginare in una semifinale di Champions volley e vinta con merito dai padroni di casa che hanno anche approfittato dei tanti errori degli umbri. Per ribaltare il risultato servirà sicuramente una prestazione di livello più alto.

Le parole di Gianelli

Queste le parole del regista di Perugia e della Nazionale raccolte sul sito del club al termine della semifinale di andata di Champions League volley maschile: «Loro hanno giocato sicuramente bene, noi non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco. Abbiamo sbagliato troppo, se vogliamo cambiare questa semifinale dobbiamo giocare sicuramente un’altra pallavolo».